 بينهم 14 طفلا وامرأة.. ارتفاع ضحايا القصف على منزل بالنصيرات إلى 17 شهيدا

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، إلى 17 شهيدًا، بينهم 14 طفلا وامرأة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بسقوط 7 شهداء جراء قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات بوسط قطاع غزة. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات، بالإضافة إلى قصف مدفعي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد نحو 16 فلسطينيا وإصابة العشرات. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في القطاع بمجلس الأمن، وارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين إلى 38193 شهيدًا و87903 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

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