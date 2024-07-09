خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - المجاعة في غزة

قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة".





وأضافوا في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن حملة التجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني شكل من الإبادة الجماعية وتسببت في مجاعة. كما أكدوا أن الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب حملة التجويع الإسرائيلية، ودعوا المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات لغزة عبر البر وإنهاء الحصار الإسرائيلي.

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