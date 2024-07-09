عاجل.. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دمشق بيروت ومقتل شخصين

جدة - نرمين السيد - إسقاط مسيرة إسرائيلية

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن هناك معلومات أولية تفيد باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق دمشق ـ بيروت، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخصين، حسبما أوردت القناة في نبأ عاجل، منذ قليل.





وتزايدت وتيرة التصعيد بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، فيما تنذر هذه التصعيدات باحتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين الجانبين. وفي صباح اليوم، دوت صفارات الإنذار في مناطق شمالي إسرائيل، كما شن جيش الاحتلال قصفًا مدفعيًا على أطراف بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوب لبنان، كما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على المنطقة الواقعة بين بلدتي "عيتا الشعب" و"رميش" في جنوب لبنان بثلاث قذائف مدفعية. كذلك، وسعت المدفعية الإسرائيلية نطاق قصفها ليشمل المنطقة المفتوحة عند مثلث بلدات "محيبيب" و"برعشيت" و"كونين" في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ حزب الله.

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