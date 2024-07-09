نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يكشف هوية القيادي في صفوفه الذي قتل بغارة إسرائيلية على سيارته في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل القيادي في صفوفه أبو الفضل قرنبش باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارته على طريق دمشق بيروت الدولي بمنطقة جديدة يابوس في ريف دمشق.

ونعى "حزب الله" ياسر نمر قرنبش من مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

ياسر نمر قرنبش "أمين" مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس

وقال الإعلام الحربي للحزب في بيانه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش "أمين" مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام بأن الطيران الإسرائيلي المسيّر قصف سيارة على طريق يعفور الصبورة "طريق دمشق بيروت" ما أدى إلى احتراقها بالكامل.