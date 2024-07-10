العالم اليوم - الحوثي تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

انتم الان تتابعون خبر الحوثي تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يوليو 2024 01:21 صباحاً - قالت جماعة الحوثي الثلاثاء إنها استهدفت السفينة "سنتوسا" التابعة لشركة ميرسك في بحر العرب، بعدة صواريخ باليستية.

وقالت الجماعة إنه بالإضافة إلى "سنتوسا"، فقد تم استهداف سفينتين أخريين، إحداهما في خليج عدن.

وأعلنت شركة الملاحة الدولية "ميرسك" أن سفينتها "سنتوسا" تعرضت لهجوم بجسم طائر في أقصى قبالة خليج عدن في البحر العربي جنوب اليمن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها إنها تلقت بلاغًا من سفينتها عن هجوم بجسم طائر في أقصى شمال خليج عدن، دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو أضرار في السفينة أو البضائع

وذكر متحدث باسم الشركة الدنماركية، أنّ السفينة كانت إحدى السفن التي ترفع العلم الأميركي، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بُعد نحو 180 ميلا بحريا شرقي منطقة نشطون على سواحل محافظة المهرة.

وأوضحت في مذكرة إرشادية، أنّ السفينة وطاقمها بخير، وتتجه إلى ميناء الاتصال التالي، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بالتحقيق في الحادث.