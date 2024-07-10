- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الأمين العام لحلف «الناتو»، ينس ستولتنبرج
تأتي هذه الخطوة ضمن المواضيع التي سيبحثها الحلف في قمته القادمة بواشنطن، بهدف تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها في إنتاج الأسلحة، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وأعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، عن العقد اليوم الثلاثاء خلال يوم الصناعة الذي نظمته غرفة التجارة. هذا الحدث ركز على زيادة قدرات التصنيع الدفاعي للدول الأعضاء في الحلف لردع الهجمات المستقبلية.
وأكد ستولتنبرج أن الدفاع القوي يعتمد بشكل كبير على وجود صناعة دفاعية قوية.
تنعقد قمة الناتو في واشنطن بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس الحلف، وستركز على مناقشة زيادة القدرة الدفاعية للناتو، وتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
صواريخ "ستينجر" هي نظام دفاع أرض-جو محمول يمكن للقوات حمله وإطلاقه أو تثبيته على مركبة لاستخدامه كدفاع قصير المدى ضد الطائرات.
هذا النظام، الذي تنتجه شركة "رايثيون"، كان من بين الأسلحة الأولى التي شحنتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو يوقع عقدا بـ 700 مليون دولار لإنتاج مزيد من هذه الصواريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.