نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مغرور".. ترامب يعلق على استمرار جو بايدن في خوض الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، إنه يتوقع أن يظل الرئيس جو بايدن في السباق للبيت الأبيض رغم الدعوات المتزايدة داخل الحزب الديمقراطي لانسحابه لصالح مرشح أصغر سنًا.

وفي حديثه أمس الاثنين مع المذيع شون هانيتي عبر مكالمة هاتفية بثتها شبكة فوكس نيوز، أضاف ترامب (78 عامًا) أن بايدن (81 عامًا) لن ينسحب من السباق بسبب غروره. وأكد بايدن مرارًا أنه مستمر في السباق.

وصرح ترامب عن منافسه "إنه مغرور ولا يريد الاستقالة. لا يريد أن يفعل ذلك. يبدو لي أن هذا ما يريده".

يُذكر أن بايدن قد هزم ترامب في انتخابات 2020، مما منعه من الحصول على ولاية ثانية.

وكان أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الأربعاء، دعمه لترشح الرئيس جو بايدن لسباق الرئاسة لعام 2024.

جاء ذلك خلال رد شومر على سؤال أحد الصحفيين “هل أنت واثق من أن الرئيس بايدن لديه ما يلزم للفوز في نوفمبر وخدمة أمريكا في السنوات الأربع المقبلة؟”، مؤكدًا: "أنا مع جو".



