الحوثيون: استهدفنا السفينة سنتوسا التابعة لـ«ميرسك» في البحر العربي

جدة - نرمين السيد - صرحت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت السفينة سنتوسا التابعة لشركة ميرسك في البحر العربي بعدة صواريخ باليستية، بالإضافة إلى سفينتين أخريين إحداهما في خليج عدن، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





يشار إلى أن هيئة بحرية بريطانية قالت، اليوم، إن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها، بينما كانت على بعد 180 ميلاً بحريًا شرقي نشطون باليمن.

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