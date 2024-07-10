خبير عسكري لـ قصواء: انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية والشعب حول الحرب

أكد اللواء محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، أن الجانب الإسرائيلي قد غير تكتيكاته العسكرية منذ أكثر من شهر.





جاء ذلك، خلال لقائه في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية سي بي سي، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوضح عبد المنعم أن إسرائيل بدأت في إخراج الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب والعكس، وهو إجراء ممنهج لأهداف محددة في هذه الفترة.

وأشار إلى وجود انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، والشعب حول الحرب على غزة، حيث أظهر أكثر من 50% من الشعب دعمه لتسليم المختطفين وإنهاء الحرب، بينما يطالب المتطرفون باستمرار الحرب.

وأضاف أن هناك خلافات واضحة داخل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، حيث يوجد جزء يؤيد بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين يعترض جزء آخر على استمراره في السلطة.