جدة - نرمين السيد - اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان

أكد اللواء أركان حرب ددكتور إبراهيم عثمان هلال، المتخصص الاستراتيجي، ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا، إن إسرائيل تواصل حاليا الدخول في المفاوضات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار، إلا أنها ترفض أي تنازلات.





جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة cbc الفضائية. وأكد عثمان على أن كل ما يجري في رفح الفلسطينية حاليا هو تجهيز إسرائيل لهدنة لوقف إطلاق النار، مشددا على أن فصائل المقاومة الفلسطينية تطالب بوقف دائم لإطلاق النيران، وإسرائيل لا توافق على ذلك؛ بل توافق على الهدنة فقط. وتابع: "حماس تنازلت لوقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل لم تتنازل، وتعطي نفسها الحق في إطلاق النار"، مستطردا: "مصر لا تزال تتعامل برشد تام مع القضية الفلطسنية، وذلك منذ القدم وليس في حرب غزة الأخيرة فقط التي بدأت في 7 أكتوبر 2023".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير استراتيجي: حماس تنازلت لوقف إطلاق النار بشكل دائم وإسرائيل ترفض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.