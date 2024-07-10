عن قرب.. حلقات وثائقية على القاهرة الإخبارية توثق جرائم الاحتلال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الإعلامية أمل الحناوي

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية تخصيص عدة حلقات وثائقية من برنامج "عن قرب"، والذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، للحديث عن عدة أسرار، وكواليس لم يُكشف عنها من قبل عن القضية الفلسطينية.





وتتحدث حلقات "عن قرب"، تحت شعار "فلسطين بين الماضي والحاضر والمستقبل"، عن جرائم اليهود في الأراضي المحتلة منذ عام 1948، ثم تتحدث عن كيفية مواجهة الفلسطينيين للمؤامرات الإسرائيلية والبريطانية لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين. وتتحدث الحلقات عن حرب أكتوبر، وكيف دعم الفلسطينيين في قضيتهم، كما تسرد تفاصيل جديدة عن اتفاقية كامب ديفيد، فضلا عن الحديث حول العدوان الأخير والغاشم على قطاع غزة، والجهود المصرية الحثيثة للتوقف لوقف إطلاق النار. برنامج "عن قرب" يذاع يوم الجمعة على قناة القاهرة الإخبارية، في تمام الساعة الـ 5 مساء.

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