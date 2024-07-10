بايدن: الناتو الآن أقوى.. وسنزود أوكرانيا بـ 5 أنظمة دفاع جوي إضافية

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحه بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" الآن أقوى من أي وقت مضى بفضل انضمام أعضاء جدد.





وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الحلف، شدد بايدن على التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو، مؤكدًا أن الأعضاء عازمون على الدفاع عن مواردهم الجغرافية والتكنولوجية.

وقال الرئيس الأمريكي إلى أن استراتيجية الناتو تتفوق دائمًا بخطوة على الآخرين، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لديها أكثر من 100 ألف جندي في أوروبا.

وأضاف بايدن أن الناتو يمثل العماد الأساسي لأمن الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن أعضاءه اختاروا الوحدة على الفرقة، كما أكد أن الحلف اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى في تاريخه.

ووجه انتقادات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه يسعى لإخضاع أوكرانيا ومسحها عن الخارطة ولن يتوقف عند ذلك.

وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع الحلفاء، ستزود أوكرانيا بخمسة أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية، موضحًا أن غالبية الأمريكيين من الحزبين يدركون أن الناتو يعزز أمنهم.

وأكد بايدن أن أوكرانيا تحظى بدعم واشنطن الكامل، مشيرًا إلى أن أي هجوم على دولة في الحلف يعتبر هجومًا على جميع الدول الأعضاء.

وقال بايدن أن أوكرانيا صامدة وستواصل الصمود، بينما ستفشل روسيا في هذه الحرب.