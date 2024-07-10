روسيا: الصاروخ الذي أصاب مستشفى أطفال في كييف تابع لهذه الدولة

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جدة - نرمين السيد - مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، والذي عُقد بناءً على طلب الدول الغربية لبحث الوضع في أوكرانيا، "نحن ننتظر أيضاً رد فعل من الحكومة النرويجية، التي من الواضح أنها زودت زيلينسكي بنظام NASAMS".
وتساءل نيبينزيا ما إذا كانت الحكومة النرويجية سمحت باستخدام نظام الدفاع هذا لضرب مستشفى للأطفال ووضعه في مناطق سكنية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت في وقت سابق أن مستشفى أخمديت أصيبت بصاروخ NASAMS غربي الصنع، بينما أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن حادث الصاروخ كان مخططاً لاستخدامه كخلفية لمشاركة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في قمة "الناتو" المقبلة.
من جانبها، اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف منشآت مدنية في كييف، بما في ذلك مستشفى أخمديت.
ونفت موسكو هذه المزاعم، مؤكدة أن المستشفى أصيب بصاروخ دفاع جوي أوكراني، ووصفت الاتهامات بأنها غير صحيحة.
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