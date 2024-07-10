انتشال جثث 4 أطفال بعد قصف الاحتلال هذا المخيم في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية أنه تم انتشال جثث 4 أطفال استشهدوا؛ جراء قصف الاحتلال منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات، وسط قطاع غزة.





وعلى صعيد متصل، أوضح الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة كانت قد تعثرت بشكل كبير.

وفي حوار مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة الفضائية، قال فارس، إن القاهرة بذلت جهودًا حثيثة؛ لإحيائها والوصول إلى هدنة إنسانية يمكن أن تمهد لوقف شامل لإطلاق النار.

وأشار إلى أن المساعي المصرية، والقطرية غالبًا ما تواجه عقبات من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأضاف حامد فارس أن نتنياهو لا يبدو مهتمًا بتحقيق السلام، وأن الحكومة الإسرائيلية تضع العراقيل بانتظام، لافتًا إلى أن نتنياهو قد استهدف مخيم النصيرات ومناطق أخرى في غزة عدة مرات خلال جولات المفاوضات، مما يعرقل التقدم ويخلط الأوراق في محاولة لكسب الوقت والبقاء في السلطة.