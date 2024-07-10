- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - اللواء وائل ربيع
وأضاف ربيع خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية سي بي سي، أن حزب الله أوصل رسالة واضحة لإسرائيل حول قدرته على استهداف أهداف استراتيجية في عمق الكيان لمحتل.
وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ولهذا نرى أن إسرائيل تقصف أهدافًا معينة، بينما يأتي رد الجانب اللبناني باستهداف مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.
وأشار إلى أن كلا الجانبين يتجنب التصعيد، مؤكدًا أن إسرائيل لا ترغب في توريط نفسها في عمليات قد تستنزف قواتها، موضحًا أن الكيان المحتل استنادًا إلى الشواهد الحالية، غير قادر على فتح جبهتين في وقت واحد.
وتحدث ربيع عن التطورات في قدرات حماس العسكرية، مشيرًا إلى أن حماس أصبحت قادرة على ضرب أهداف بعيدة مثل تل أبيب.
وأكد أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في الحرب على قطاع غزة، حيث لم تستطع احتلال القطاع أو القضاء على قادة حماس أو تحرير الرهائن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل ربيع: جيش الاحتلال غير قادر على فتح جبهتي حرب في وقت واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.