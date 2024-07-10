وائل ربيع: جيش الاحتلال غير قادر على فتح جبهتي حرب في وقت واحد

قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن إسرائيل تتردد في تنفيذ أي عمليات داخل الجبهة اللبنانية، حتى لو كانت محدودة، بسبب قدرات حزب الله على إطلاق صواريخ بعيدة المدى ودقيقة التصويب، وذلك بناءً على تقارير إسرائيلية نفسها.





وأضاف ربيع خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية سي بي سي، أن حزب الله أوصل رسالة واضحة لإسرائيل حول قدرته على استهداف أهداف استراتيجية في عمق الكيان لمحتل.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ولهذا نرى أن إسرائيل تقصف أهدافًا معينة، بينما يأتي رد الجانب اللبناني باستهداف مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

وأشار إلى أن كلا الجانبين يتجنب التصعيد، مؤكدًا أن إسرائيل لا ترغب في توريط نفسها في عمليات قد تستنزف قواتها، موضحًا أن الكيان المحتل استنادًا إلى الشواهد الحالية، غير قادر على فتح جبهتين في وقت واحد.

وتحدث ربيع عن التطورات في قدرات حماس العسكرية، مشيرًا إلى أن حماس أصبحت قادرة على ضرب أهداف بعيدة مثل تل أبيب.

وأكد أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في الحرب على قطاع غزة، حيث لم تستطع احتلال القطاع أو القضاء على قادة حماس أو تحرير الرهائن.