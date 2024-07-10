صحفية فرنسية لـ مساء dmc: هناك احتمال أن يتم الدفع بمرشح غير بايدن

قالت الصحفية الفرنسية كاترين دريان، إن هناك احتمالية في أن يحدث تغييرا في مسار الانتخابات الأمريكية 2024، وتغيير لـ اسم المرشح الديمقراطي الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الإثنين المقبل.





جاء ذلك، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج مساء dmc، والذي يذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت كاترين دريان أن بايدن متمسك بترشحه في الانتخابات الأمريكية 2024، ولكن ليس هناك أمل أن يربح الانتخابات، مشددة على التخوف بين الديمقراطيين على ترشح اسم بايدن في الانتخابات الأمريكية 2024.

وتابعت: "بايدن لن يستقيل بنفسه، وهناك من سيتدخل لهذا الأمر بوجود مرشح آخر بديل لـ بايدن في الانتخابات الأمريكية.. ومن الأسماء المتداولة حاكم كاليفورنيا ولكن الحالة في الولاية اقتصاديًا غير جيدة وهذا ضده في الترشح".

واستطردت الصحفة الفرنسية: "هناك إمكانيات أن يتم ترشيح شخص من الديمقراطيين، وهناك تقارير في الصحف الأمريكية بأن بايدن انتهت فكرة ترشحه في الانتخابات".

وشددت كاترين دريان على أنه مهما كان اسم رئيس أمريكا الجديد، لن يكون هناك أي تغيير في السياسات، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية وبما يخص الحرب في قطاع غزة لن تتغير مع تغير اسم الرئيس في أمريكا؛ فالسياسة واحدة.