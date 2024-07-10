زيلينسكي لـ قادة أمريكا: ادعموا أوكرانيا دون انتظار الرئيس القادم

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جدة - نرمين السيد - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وفي خطابه بمعهد رونالد ريجان عشية قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قال زيلينسكي: "الجميع يترقب نوفمبر.. الأمريكيون ينتظرون نوفمبر، وفي أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهادئ، يتطلع العالم بأسره نحو نوفمبر، والحقيقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا ينتظر نوفمبر".
وأضاف زيلينسكي: "لقد حان الوقت للتحرك واتخاذ قرارات جريئة.. لا يجب علينا الانتظار حتى نوفمبر أو أي شهر آخر".
تشهد الساحة الأوكرانية تصاعدًا في العمليات العسكرية المتبادلة بين كييف وموسكو منذ عام 2022. في الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت حدة الصراع حيث أعلنت روسيا سيطرتها على عدة مناطق في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بينما حصلت أوكرانيا على موافقة لاستخدام أسلحة مقدمة من الغرب ضد أهداف روسية.
وبينما يستمر الصراع في التصاعد، يشدد زيلينسكي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعلية لدعم أوكرانيا، محذرًا من أن الانتظار قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وتعقيده.
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