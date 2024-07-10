العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على بلدة وتحسن مواقعها في جبهات القتال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يوليو 2024 09:24 صباحاً - كشفت تقارير إخبارية روسية عن نجاح القوات الروسية، أمس الثلاثاء، بالسيطرة على بلدة جديدة وتقدمه في بلدات ومواقع أخرى على جبهات القتال المختلفة في شرق أوكرانيا.

فبينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح قواتها في السيطرة على بلدة ياسنوبروديفكا، جنوب نهر دورنا في دونيتسك، وتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، تمكن الجيش الروسي من توسيع سيطرته على بلدة بتروفسكاي

وتقع ياسنوبروديفكا على الطريق الاستراتيجي الواصل بين نتايلوفا وأومنسكا، وهما بلدتان كانت القوات الروسية قد سيطرت عليهما في وقت سابق.

واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة الآلية 31 و 32 و 110 و 59، وكتيبة الاستطلاع 132 التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق كراسنوارميسك، وميروليوبوفكا، وتيموفيفكا، وفوديانوي فتوروي، وتوريتسك في دونيتسك، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

كذلك وسع الجيش الروسي سيطرته على بتروفسكايا غورا في نيويورك، التي أفادت تقارير أيضا بأن القوات الروسية وصلت إلى وسط هذه البلدة.

وفي مقاطعة خاركيف، تمكنت القوات الروسية من اجتياز نهر فولشا، ووصلت إلى بعض المناطق في جنوب مدينة فولشانسك، محسنة من مواقعها أيضا قرب مصنع التجميع في المدينة.

تدمير مسيرات أوكرانية

واليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وبيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "دمرت طائرتين مسيرتين (أوكرانيتين) فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج".