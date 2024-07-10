بلينكن وستولتنبرج يبحثان تمكين دفاع أوكرانيا في مواجهة روسيا

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جدة - نرمين السيد - بلينكن وستولتنبرج
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته، اليوم الأربعاء - أن الجانبين ناقشا القرارات المهمة التي سيتخذها قادة الحلفاء في قمة الناتو الحالية احتفالا بمرور 75 عاما على تأسيس الحلف.
ورحب الجانبان - خلال اجتماعهما بالعاصمة واشنطن في بداية قمة الناتو - بالتقدم الكبير في تقاسم الأعباء، حيث يفي أكثر من ثلثي الحلفاء الآن بتعهدهم بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.
وتطرق بلينكن وستولتبرج، بحسب البيان، إلى تنفيذ أكبر خطة تعزيز للدفاع الجماعي منذ أجيال، وتأييد تعهد توسيع القدرة الصناعية لحلف شمال الأطلسي، والذي سيعزز قدرة الحلفاء على الدفاع ومواجهة التيارات والقوى الحالية والتهديدات المستقبلية.
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