واشنطن تكشف شبكة روسية تضم 1000 حساب وهمي على منصة «إكس»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، كشف وتفكيك شبكة دعاية روسية مكونة من حوالي 1000 حساب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تروج لروسيا.





وذكرت وزارة العدل - أنه تم إنشاء تلك الحسابات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وقد تعرف القائمون على "إكس" على بعض تلك الحسابات وتعليقها قبل تدخل الوزارة.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند، إن هذه الشبكة كانت تعمل على نشر المعلومات المضللة، مضيفا أن أصحاب تلك الحسابات يزعمون أنهم من أمريكا، لكنهم في الواقع عملاء روس يعملون بدعم من الكرملين (حسب قوله).

ولم توضح وزارة العدل الأمريكية ما إذا كانت شبكة الروبوتات تلك، قد نجحت بشكل خاص في جهود المراسلة الخاصة بها، لكنها أشارت إلى أنها كافحت محاولات مماثلة لنشر الدعاية والمعلومات المضللة في السنوات الأخيرة.