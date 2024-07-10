إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال عقب اقتحام نابلس

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، باقتحام قوات الاحتلال مدينة سلفيت بالضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية.





وفي ذات السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية. وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9580 معتقلاً، بينهم نساء وأطفال رهينة الاعتقال الإداري.

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