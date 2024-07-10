طائرات الاحتلال تلاحق نازحين غزييّن وتطلق النار صوبهم

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بوقوع قصف إسرائيلي عنيف يستهدف أحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.





وبحسب القناة الإخبارية، هناك أيضا قصف عنيف بالمدفعية الإسرائيلية يستهدف شمال مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة. كذلك، تلاحق طائرات إسرائيلية مسيرة فلسطينيين يحاولون النزوح بمدينة غزة وتطلق النار صوبهم.

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