وسبق أن التقط حزب الله لقطات لمواقع عسكرية ومدنية إسرائيلية، بما في ذلك ميناء حيفا، مما يعكس استمرار اهتمام الجماعة بتوثيق الأهداف الإسرائيلية.
وفي صراعه مع جيش الاحتلال، يعتمد حزب الله على إطلاق مئات الطائرات بدون طيار، يستخدم الكثير منها لحمل متفجرات، بينما تُستخدم الأخرى لأغراض المراقبة.
وبدأت الاشتباكات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية في الثامن من أكتوبر، عندما بدأ حزب الله باستهداف قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة بالقرب من الحدود اللبنانية، ردًا على العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش الاحتلال يستهدف موقعا لحزب الله بمنطقة جنتا في جنوب لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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