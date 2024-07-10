جيش الاحتلال يستهدف موقعا لحزب الله بمنطقة جنتا في جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف موقعا لحزب الله بمنطقة جنتا في جنوب لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وسبق أن التقط حزب الله لقطات لمواقع عسكرية ومدنية إسرائيلية، بما في ذلك ميناء حيفا، مما يعكس استمرار اهتمام الجماعة بتوثيق الأهداف الإسرائيلية.

وفي صراعه مع جيش الاحتلال، يعتمد حزب الله على إطلاق مئات الطائرات بدون طيار، يستخدم الكثير منها لحمل متفجرات، بينما تُستخدم الأخرى لأغراض المراقبة.

وبدأت الاشتباكات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية في الثامن من أكتوبر، عندما بدأ حزب الله باستهداف قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة بالقرب من الحدود اللبنانية، ردًا على العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.