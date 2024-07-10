مراسل القاهرة الإخبارية: ارتياح ألماني من نتيجة الانتخابات الفرنسية

جدة - نرمين السيد - قال عربي مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، إنه كان هناك مخاوف لدى المستشار الألماني أولاف شولتس من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، فإذا جاء اليمين المتطرف في فرنسا لن تستطيع ألمانيا التعامل مع الأحزاب اليمينية في فرنسا، ولكن أصبح هناك ارتياح في ألمانيا الآن.





وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه كان هناك مخاوف خاصة لدى المستشار الألماني أن الانتخابات التشريعية التي جرت في فرنسا هي مؤشر لانتخابات البرلمان الألماني العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية لن تستطيع التعامل مع حكومة يمينية في فرنسا. وتابع أن الأحزاب اليمينية في أوروبا لها وجهة نظر مختلفة تماما عن الحكومات الموجودة الآن ومرتبطة بخطط اللجوء والهجرة، فلن تستطيع ألمانيا التعامل مع لوبان في هذه الملفات، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات شحن الأسلحة إلى أوكرانيا.

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