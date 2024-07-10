إعلام الاحتلال: هبوط مروحية تقل جنودا مصابين بمعارك غزة لجنوب إسرائيل

جدة - نرمين السيد - إصابات في صفوف جيش الاحتلال

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بهبوط مروحية تقل عددا من الجنود المصابين بمعارك غزة في أحد مستشفيات أسدود جنوب إسرائيل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده خلال معارك وسط قطاع غزة. وفي تصريحات له، الأسبوع الماضي، كشف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى تجنيد عشرة آلاف جندي إضافي على الفور، لافتًا إلى أن هناك جنود احتياط يخدمون منذ 200 يوم، وهناك استنزاف محسوس بين جنود الاحتياط. وأضاف جالانت في مناقشة بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أن الجيش يعرف كيف يجند اليوم 3000 من اليهود المتشددين، بالإضافة إلى 1800 الذين يتم تجنيدهم اليوم، منوهًا بأنه "خلافاً للطائرات أو القنابل، لا يمكن جلب جنود من الخارج، لذلك نحن بحاجة إلى تجنيد المزيد".

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