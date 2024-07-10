الاحتلال يغلق مدخل بلدة سردا بالضفة ويطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدخل بلدة سردا بالضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.





وبحسب القناة الإخبارية، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحال التجارية بمدينة سردا وصادرت الأسمدة الزراعية. وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9580 معتقلاً، بينهم نساء وأطفال رهينة الاعتقال الإداري. ومنذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، فإن بعض العائلات لا تعرف مصير أبنائها، لأن الاحتلال يمنع زيارات الصليب الأحمر ومحامي هيئة شئون الأسرى. كما تمعنت قوات الاحتلال في سياسة إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، ومنهم سيدات وأطفال قيد الاعتقال الإداري.

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