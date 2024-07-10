نتنياهو يرفض التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى واشنطن خوفا من اعتقاله

جدة - نرمين السيد - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرفض التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى واشنطن، خوفا من مذكرة اعتقال تعدها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وفي مطلع الشهر الماضي، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة لمناقشة أوامر الاعتقال التي تسعى محكمة الجنائية الدولية لإصدارها ضده هو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأضافت القناة أن هذه مناقشة تهدف إلى بلورة سياسة إسرائيلية حول كيفية إقناع القضاة بمنع إصدار أوامر الاعتقال. كان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن حركة حماس هجوما على إسرائيل.

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