بلاغ عن انفجار على بعد 40 ميلا بحريا جنوب المخا باليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:29 صباحاً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغًا عن واقعة على بعد 40 ميلًا بحريًا جنوب المخا باليمن.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الواقعة، فيما أبلغ ربان السفينة عن انفجار في مكان قريب لكن الطاقم والسفينة بخير، بحسب وكالة "رويترز".

وحدثت واقعة مشابهة، أمس الثلاثاء، إذ قالت نفس الهيئة إنها تلقت بلاغًا عن واقعة على بعد 180 ميلًا بحريًا شرق ميناء نشطون في اليمن.

وتطلق جماعة "الحوثي" في اليمن طائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تجارية، منذ 19 نوفمبر الماضي، وفي المقابل، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين، في ظل توسع الاضطراب الناجم عن حرب إسرائيل على قطاع غزة.