نتنياهو يرفض التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى واشنطن خوفا من الاعتقال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:29 صباحاً - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، خوفًا من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

ودرس مكتب "نتنياهو" الخيارات المختلفة للتوقف في أوروبا، بل وفكر في عقد اجتماع سياسي بجمهورية التشيك أو المجر، الدول التي تعتبر صديقة لإسرائيل.

ومن المتوقع أن يتجنب "نتنياهو"، التوقف تمامًا والقيام برحلة مباشرة، على الرغم من الحاجة إلى تقليل عدد الركاب على متن الطائرة في رحلة مباشرة بشكل كبير.