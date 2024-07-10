العالم اليوم - أسهم اليابان تواصل التألق وتغلق عند مستوى تاريخي

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تواصل التألق وتغلق عند مستوى تاريخي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يوليو 2024 12:32 مساءً - ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى خلال تعاملات الأربعاء في جلسة متقلبة مع تفوق أداء أسهم شركات المال وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم للاستفادة من أحدث موجة صعود.

وبعد البقاء في المنطقة السلبية خلال معظم جلسة بعد الظهر، توسعت عمليات الشراء قرب نهاية التداول لتدفع نيكي إلى مستوى قياسي بلغ 41889.16 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.61 بالمئة عند أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 41831.99 نقطة، وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.47 بالمئة عند ذروة قياسية مسجلا 2909.20 نقطة.

وحقق مؤشر نيكي مكاسب بنحو 25 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق اليوم.

وارتفعت أسهم الشركات الكبيرة لتمنح المؤشر نيكي دفعة، مع صعود سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.4 بالمئة وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تركز استثماراتها على الذكاء الاصطناعي 0.8 بالمئة.

وبعد أن شهدت عمليات بيع في التعاملات المبكرة بعد ارتفاعها أمس الثلاثاء، قلصت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائرها أو تحولت إلى المكاسب. وعوضت شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق خسائرها في تعاملات الصباح لتغلق مرتفعة 1.1 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوعين الماضيين، ويقول محللون إن أرباح الشركات التي ستعلن في النصف الأخير من شهر يوليو تموز قد تدفع الأسهم اليابانية إلى ارتفاع أكبر.

وقفزت شركات التأمين 3.5 بالمئة، بينما ارتفعت شركات الأوراق المالية والبنوك 1.3 بالمئة.