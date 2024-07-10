الأونروا: ثلثا مدارس الوكالة تعرضت للقصف منذ بدء الحرب على غزة

جدة - نرمين السيد - قال المفوض العام لوكالة "الأونروا"، إن 4 مدارس قصفت في الحرب الجارية بقطاع غزة خلال أربعة أيام، مشيرا إلى أن ثلثا مدارس الوكالة تعرضت للقصف أو تضررت منذ بدء الحرب على غزة.





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدارس تحولت من أماكن آمنة لتعليم للأطفال إلى ملاجئ مكتظة وغالبا ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت. وأكد أن عمليات القتل والدمار لا تزال مستمرة بعد مرور 9 أشهر من الحرب على غزة، مشددا على أنه

لا يمكن أن يصبح التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني هو الوضع الطبيعي. كما طالب مفوض الأونروا بضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.

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