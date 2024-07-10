الأردن يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية لوقف جرائم الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية الأردنية، استهداف الاحتلال الإسرائيلي "مدرسة العودة" في منطقة عبسان بخان يونس جنوبي غزة.





وبحسب القناة الإخبارية، أعربت الخارجية الأردنية، عن رفضها استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، معتبرة الأمر "انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي".

كما دعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف الجرائم الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.