روسيا: تصريح بريطانيا بشأن حق أوكرانيا في استهداف أراضينا «خطوة غير مسؤولة»

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

علقت الرئاسة الروسية "الكرملين" على تصريح رئيس الوزراء البريطاني، بشأن حق أوكرانيا في استهداف الأراضي الروسية بصواريخ "ستورم شادو"، قائلا إنها "خطوة غير مسؤولة"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد صرح بإنه يمكن لأوكرانيا استخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا، مؤكداً مواصلة سياسة الحكومة السابقة بشأن استخدام أسلحتها بعيدة المدى في الحرب الأوكرانية. وأضاف ستارمر في تصريحات صحفية، أن "الأمر متروك لأوكرانيا في كيفية استخدام صواريخ ستورم شادو، التي تبرعت بها بريطانيا".

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