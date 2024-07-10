جانتس: ندفع ثمنا باهظا للغاية بسبب نتنياهو

جدة - نرمين السيد - قال بيني جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، إنه "كان يجب نقل عملياتنا العسكرية إلى الحدود الشمالية في مارس الماضي كما اقترحنا، وندفع ثمنا باهظا للغاية بسبب تردد نتنياهو".





وأضاف جانتس في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو رفض عودة سكان الشمال إلى منازلهم حتى سبتمبر المقبل كجزء من أهداف الحرب. كما أكد أنه حان الوقت لتشكيل حكومة جديدة يمكنها حسم المعركة وتحقيق الانتصار الحقيقي. وكان جانتس، قد أكد في وقت سابق، أن حكومة نتنياهو لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة، بحسب القناة الإخبارية.

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