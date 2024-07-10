الفصائل الفلسطينية تقصف مواقع لقوات الاحتلال غرب مدينة غزة

جدة - نرمين السيد - إصابات في صفوف جيش الاحتلال

أعلنت الفصائل الفلسطينية، قصف مواقع لقوات الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، مؤكدة أنها حققت إصابات مباشرة بصفوفهم، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، تمكنت الفصائل الفلسطينية، من تفجير ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقا في حي تل الهوى بمدينة غزة. وقبل قليل، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بارتفاع عدد قتلى المعارك مع حزب الله في الشمال إلى 28، بينهم 17 جنديا و11 مستوطنا. ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 9 أشهر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مخاوف إقليمية ودولية من احتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين إسرائيل وحزب الله.

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