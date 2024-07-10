فصائل فلسطينية: تمكنا من إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في غزة

جدة - نرمين السيد - إصابات في جيش الاحتلال

أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها تمكنت من إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في كمين محكم بحي تل الهوى بمدينة غزة، مؤكدة أنها رصدت هبوط عدد من الطائرات المروحية لإجلائهم، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بارتفاع عدد قتلى المعارك مع حزب الله في الشمال إلى 28، بينهم 17 جنديا و11 مستوطنا. ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 9 أشهر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مخاوف إقليمية ودولية من احتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين إسرائيل وحزب الله.

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