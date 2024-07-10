ألمانيا تدعو إلى إجراء تحقيق في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بغزة

دعت السلطات الألمانية إلى إجراء تحقيق في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جنوبي قطاع غزة.





وقالت الخارجية الألمانية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "يجب ألا يقع المدنيون لا سيما الأطفال في مرمى النيران المتبادلة، ونطالب الجيش الإسرائيلي بوقف هجماته المتكررة على مدارس غزة".

وقبل قليل، قال المفوض العام لوكالة "الأونروا"، إن 4 مدارس قصفت في الحرب الجارية بقطاع غزة خلال أربعة أيام، مشيرا إلى أن ثلثا مدارس الوكالة تعرضت للقصف أو تضررت منذ بدء الحرب على غزة.