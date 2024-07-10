الهلال الأحمر الفلسطيني: مناطق غزة والشمال تعاني مجاعة حقيقية

جدة - نرمين السيد - المجاعة في غزة

قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مناطق غزة والشمال تعاني مجاعة حقيقية بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإمدادات.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نعاني نقصا كبيرا في المستلزمات والمعدات الطبية ونحاول الوصول إلى أكبر عدد من الضحايا. وتابع بالقول، لقد اضطررنا أمس لإغلاق العيادات والنقاط الطبية بمدينة غزة بسبب إخطارات من الاحتلال بالإخلاء الفوري.

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