جالانت: نواجه مخاطر عديدة وسنستخلص الدروس من فشلنا في المعارك الجارية

جدة - نرمين السيد - قال يوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إننا "نواجه مخاطر عديدة في غزة والضفة وعلى الحدود الشمالية، وسنستخلص الدروس من فشلنا في المعارك الجارية"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





يذكر أن يوآف جالانت، قال في وقت سابق، إن إسرائيل في توقيت حساس، وعلينا إبرام صفقة لاستعادة محتجزينا. كما أكد أن إبرام صفقة مع حماس لا يعني التهدئة على الجبهة الشمالية إلا اذا توصلنا لاتفاق مع حزب الله، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

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