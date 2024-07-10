«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل محاولة اغتيال قادة بوزارة الدفاع الروسية

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الأمن الفيدرالي الروسي أعلن صباح اليوم عن إحباط عملية اغتيال لـ3 ضباط رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية.





وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه في البيان الذي أصدره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أكد على أنه اعتقل المشتبه به في عملية إرسال طرود تحمل عبوات ناسفة في العاصمة موسكو لعدد من قادة الجيش الروسي دون ذكر مناصب هؤلاء القادة، كما أن المشتبه به هو روسي يحمل الجنسية الروسية ومن مواليد عام 1994 وتم تجنيده من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. وتابع أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن إحباط عملية اغتيال، مشيرا إلى أن الضباط يعملون في مراتب عالية ويحتلون مناصب مهمة للغاية، مشيرا إلى أنه في حال نجح المجند من قبل الاستخبارات الأوكرانية في اغتيال هؤلاء القادة عن طريق الطرود المفخخة فهذا يضع عدة علامات حول النظام الأمني في روسيا والقدرة التي تتمع بها السلطات الأمنية.

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