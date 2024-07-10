نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 38295 شخصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع ارتفعت إلى 38295 قتيلا.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و208 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وإشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38295 شهيدا و88241 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".