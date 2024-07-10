نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعزز أسطولها العسكري الجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توقيع عقد مع شركة "إيرباص" لشراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام من طراز "Airbus A330 MRTT"، لتعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية.

وأكد مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البِياري، اليوم الأربعاء، أن عقد الطائرات الجديدة، يهدف لرفع القدرات العملياتية للقوات الجوية في عمليات التزود بالوقود، وعمليات النقل والشحن للمسافات الطويلة، إلى جانب تعزيز قدرات الوزارة في عمليات نقل القوات والمعدات وتطوير قدرات المملكة الدفاعية.