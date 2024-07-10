العالم اليوم - في فيديو الأرجيلة.. سفير بريطانيا بالعراق يتوعد منتخب هولندا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يوليو 2024 03:24 مساءً - توعد السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيتشن، هولندا بالهزيمة في مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، اليوم الأربعاء.

وقال السفير البريطاني في فيدو مصور: "أمسية جميلة بغدادية، على ضفة دجلى الخالدة ولكن عندي رسالة خطيرة كسفير ودبلوماسي يجب أن أقول أن هولندا بلد صديق والشعب الهولندي قريب منا ثقافيا ودينيا وتاريخا لكن كمؤرخ هناك بعض الأشياء لا أستطيع تجاهلها".

وأضاف هيتشن الذي كان يتحدث وهو يدخن الأرجيلة: "على سبيل المثال في سنة 1667 دخلت القوات البحرية الهولندية المياه البريطانية وأحرقوا الأسطول البريطاني، يوم أسود في تاريخنا وقد انتظرنا 4 قرون نفكر في هذا الموضوع".

وتابع السفير البريطاني في بغداد: "غدا أعتقد أن هناك فرصة رسالتي اليوم إلى الشعب الهولندي والسفير الهولندي حان وقت الانتقام".

ويلتقي المنتخب الإنجليزي بنظيره الهولندي، مساء الأربعاء، في مواجهة توصف بـ "النارية" ضمن منافسات نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.