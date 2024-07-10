عبد العاطي: نرفض السياسات الإسرائيلية الممنهجة المطالبة بنزوح الفلسطينيين

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جدة - نرمين السيد - السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، لقد ناقشنا تبادل الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما أكد أن هناك توافق مصري أردني على استمرار الجهود المشتركة للتحرك بجدية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن رفضه السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تطالب الفلسطينيين بالنزوح من مناطق غزة.
وشدد أيضا على الرفض الكامل لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الأمر الذي أدى إلى منع دخول المساعدات لغزة.
وأوضح أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يمثل وصمة عار على المنظومة القانونية الدولية.
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