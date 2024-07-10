الصفدي: جهود مصرية أردنية مشتركة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث.





وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس إجراءات غير شرعية لعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة. كما أكد أن الاحتـلال الإسرائيلي يستهدف القضاء على وكالة "الأونروا" من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وشدد على أن هناك جهود مصرية أردنية مشتركة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

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