وزير الخارجية: سيطرة الاحتلال على معبر رفح تعرض الفلسطينيين لكارثة إنسانية

جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، إن "سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني تعرض الفلسطينيين لكارثة إنسانية".





وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، لقد اتفقنا على ضرورة تشجيع الأطراف الدولية على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما أكد على حيوية دور وكالة "الأونروا" التي لا يمكن الاستغناء عنها في أداء مهام عديدة بقطاع غزة. وأوضح أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يمثل وصمة عار على المنظومة القانونية الدولية.

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