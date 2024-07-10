وزير الخارجية: من الضروري تشجيع الأطراف الدولية على أهمية الاعتراف بفلسطين

جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية

أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، على حيوية دور وكالة "الأونروا" التي لا يمكن الاستغناء عنها في أداء مهام عديدة بقطاع غزة.





وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، لقد اتفقنا على ضرورة تشجيع الأطراف الدولية على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف أننا حذرنا من مخاطر التصعيد التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لبنان ودخول المنطقة في حرب شاملة.

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