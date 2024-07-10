رقم صادم.. إحصائية جديدة لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة

جدة - نرمين السيد - جانب من تشييع عدد من شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العـدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38295 شـهيدا و88241 مصابا منذ 7 أكتوبر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 52 شـهيدا و208 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية. وبحسب الصحة الفلسطينية، بلغت حصيلة ضـحايا مجـزرة الاحتلال بحق النازحين في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي غزة 27 شهيدا وأكثر من 53 مصابا. كما أكدت الصحة الفلسطينية، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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