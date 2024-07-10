الصفدي: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر لمصر والأردن ونرفضه بشكل مطلق

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال الفلسطينيين والقانون الدولي والقيم الإنسانية.





وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قصف اللاجئين في خان يونس أمس جريمة حرب أخرى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد أن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية تقوض فرص تحقيق السلام، محذرا من حرب إقليمية إذا تفجرت الأوضاع.

وشدد الصفدي على أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر لمصر والأردن، مؤكدا رفض هذا الأمر بشكل مطلق.

وأوضح أن مصر والأردن يتفقان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري وإيجاد حل شامل يعالج جذور الصراع.