خبير سياسات دولية: ما يقوم به نتنياهو لا يعبر عن رغبة فى أى حلول

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن الوضع في قطاع غزة أصبح أسوأ مما يمكن أن نتصور، وهناك دراسة تشير إلى أن عدد الشهداء سيصل إلى 186 ألفًا في نهاية الحرب على غزة، ما يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة غير مسؤولة وتقتل الأطفال والنساء.





وأضاف الدكتور أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدًا أن توسيع نطاق الحرب واتساعها خارج نطاق قطاع غزة يجعل الشرق الأوسط في دائرة لن تنتهى، بالرغم من أن أمريكا مهمومة بتحديات كبيرة وإسرائيل تجرها إلى "وحل". وتابع خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة أن ما يقوم به نتنياهو لا يعبر عن مسؤولية ولا رغبة في الحل.

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